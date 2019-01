Von Sevilla umworbener Wöber verließ Ajax-Trainingscamp

Die Anzeichen auf einen Transfer des österreichischen Fußball-Internationalen Maximilian Wöber zum spanischen Spitzenclub FC Sevilla verdichten sich. Der 20-Jährige reiste laut Medienberichten am Donnerstag aus dem Trainingslager von Ajax Amsterdam in Florida ab. Wöbers Wechsel nach Spanien soll demnach in Bälde finalisiert sein.