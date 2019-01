Damen-Weltcup in St. Anton wegen Schneelage abgesagt

Die für das kommende Wochenende geplanten Speed-Bewerbe des alpinen Damen-Weltcups in St. Anton am Arlberg sind wegen anhaltender Lawinengefahr und ungünstiger Wettervorhersagen abgesagt worden. Extreme Neuschneemengen machen eine Durchführung der für Samstag und Sonntag geplanten Abfahrt bzw. eines Super-G im WM-Ort von 2001 schlichtweg unmöglich, wie der ÖSV am Mittwoch bekannt gab.