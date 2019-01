Philadelphia bezog mit Raffl sechste Niederlage in Serie

Die Philadelphia Flyers haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ihre sechste Niederlage hintereinander kassiert. Die Flyers mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl verloren das Heimspiel gegen die Calgary Flames mit 2:3 nach Verlängerung. Bei Saisonhalbzeit liegen die Flyers nur auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.

© APA (AFP/Getty/Archiv)

Philadelphia ging zweimal in Führung, musste aber in der 56. Minute den Ausgleich zum 2:2 einstecken. In der Verlängerung entschied T.J. Brodie nach 1:59 Minuten die Partie zugunsten der Gäste aus Kanada.