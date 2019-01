Bautista holte Doha-Titel, Anderson jenen in Pune

Facebook

Im Finale von Pune in Indien holte Kevin Anderson seinen sechsten Titel, den ersten nach jenem Ende Oktober in der Wiener Stadthalle. In einem Tiebreak-Krimi verhinderte der Weltranglistensechste aus Südafrika mit einem 7:6(4),6:7(2),7:6(5) den neunten ATP-Turniersieg von Ivo Karlovic. Der fast 40-Jährige Kroate war der älteste Spieler in einem ATP-Finale seit der Niederlage des damals 43-jährigen Australiers Ken Rosewall 1976 in Sydney.

Das Damen-Turnier in Shenzhen entschied Aryna Sabalenka mit einem 4:6,7:6(2),6:3 gegen die US-Amerikanerin Alison Riske für sich. Es war der dritte WTA-Titel der 20-jährigen Weißrussin.