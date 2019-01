Österreicher Vanek steht vor seinem 1.000. Spiel in der NHL

Der 34 Jahre alte Thomas Vanek ist einer der besten Eishockey-Spieler aus Österreich. Er ist bereits im Alter von 14 Jahren in die USA gezogen, um dort Eishockey zu spielen. Dort spielt er seit 2005 in der sogenannten National Hockey League, die NHL abgekürzt wird. Am Freitag spielt Vanek sein 1.000. Spiel in der NHL. So viele Spiele haben nur wenige Eishockey-Spieler in der NHL geschafft. In der über 100 Jahre alten NHL-Geschichte haben das bisher nur 328 Spieler geschafft.