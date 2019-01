Voraberger boxt im Madison Square Garden um vakante WBO-WM

Die Steirerin Eva Voraberger wird am 18. Jänner im Madison Square Garden in New York um den vakanten WBO-Weltmeistertitel im Superfliegengewicht (bis 52,163 kg) boxen. Dabei ist die 28-jährige Interims-WBC-Weltmeisterin im Bantamgewicht (bis 53,5 kg) gegen Amanda Serrano aus Puerto Rico klare Außenseiterin, gilt doch ihre 30-jährige Gegnerin als eine der stärksten Boxerinnen der Welt.