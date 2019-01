45 Punkte von Kawhi Leonard bei Toronto-Heimsieg

Angeführt von Basketball-Star Kawhi Leonard, der mit 45 Punkten neuen NBA-Karrierebestwert verzeichnete, haben die Toronto Raptors am Neujahrstag einen 122:116-Heimsieg über Utah Jazz gefeiert. Das beste NBA-Team bleiben aber die Milwaukee Bucks, die vor eigenem Publikum gegen die Detroit Pistons klar mit 121:98 gewannen und nun bei 26 Siegen und zehn Niederlagen halten.

© APA (Archiv/AFP/Getty)

Die Denver Nuggets, die dank eines Triple-Doubles des Serben Nikola Jokic (19 Punkte, 15 Assists, 14 Rebounds) zu einem 115:108-Heimerfolg über die New York Knicks kamen, führen mit einer 24:11-Bilanz weiter die Western Conference an. Neben Leonard und Jokic verbuchte auch Jusuf Nurkic einen Start nach Maß ins neue Jahr. Der 24-jährige Center aus Bosnien-Herzegowina verbuchte beim 113:108-Overtime-Sieg seiner Portland Trail Blazers in Sacramento 24 Punkte, 23 Rebounds, sieben Assists sowie jeweils fünf Steals und Blocks.

Dienstag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Toronto Raptors - Utah Jazz 122:116, Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 121:98, Denver Nuggets - New York Knicks 115:108, Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 108:113 n.V., Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 113:119.