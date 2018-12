Barcelona nach 2:0 gegen Celta als Leader in Weihnachtspause

Der FC Barcelona geht in der spanischen Fußball-Liga als Tabellenführer in die zweiwöchige Weihnachtspause. Die Katalanen gewannen am Samstag im Camp Nou gegen Celta Vigo dank Treffer von Ousmane Dembele (10.) und Lionel Messi (45.) mit 2:0 und liegen damit weiterhin drei Punkte vor Atletico Madrid.