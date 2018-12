Stadlober bei erneutem Johaug-Sieg in Davos 10-km-Siebente

Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat am Sonntag in Davos ihren schon dritten siebenten Rang in der laufenden Weltcup-Saison der Skilangläuferinnen geholt. Über 10 km Skating war die 25-Jährige einmal mehr beste Mitteleuropäerin. Ebenso einmal mehr siegte Therese Johaug, die Norwegerin feierte ihren schon sechsten Saisonsieg. Ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg wurde 12,1 Sek. zurück Zweite.