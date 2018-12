Siege für Sturm Graz und den LASK

Sturm Graz und der LASK haben sich am Samstag mit Siegen in die Winterpause der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die Grazer schlugen in der 18. Runde Schlusslicht Admira zuhause 3:0. Der LASK feierte gegen Matterburg einen 2:1-Heimsieg. Wacker Innsbruck und der WAC trennten sich 0:0. Am Sonntag empfängt Salzburg St. Pölten. Altach gastiert in Hartberg. Im Wiener Derby empfängt die Austria Rapid.