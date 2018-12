Leichtathletik-Duell Europa gegen USA wird 2019 wiederbelebt

Erstmals seit den 1960er-Jahren wird es 2019 wieder ein Leichtathletik-Duell zwischen Mannschaften aus Europa und den USA geben. Der Wettkampf findet am 9. und 10. September in der weißrussischen Hauptstadt Minsk statt, teilte der Europa-Verband EAA am Dienstag mit. Knapp drei Wochen später beginnen in Doha/Katar bereits die Weltmeisterschaften.