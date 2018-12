Pöltl schaffte mit 20 Punkten NBA-Karriere-Bestleistung

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) eine persönliche Karriere-Bestleistung in der National Basketball Association (NBA) erreicht. Der 23-jährige Wiener erzielte 20 Punkte und war damit zum zweiten Mal Topscorer der San Antonio Spurs, die bei Utah Jazz dennoch in eine 105:139-Pleite schlitterten.