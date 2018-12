Schlager PSG-Montpellier wegen Krawallen in Paris verschoben

Das am Samstag angesetzt gewesene französische Fußball-Meisterschaftsspiel zwischen Paris St. Germain und Montpellier ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Entscheidung wurde auf Anraten der Polizei gefällt, nachdem es am Wochenende in Paris die schwersten Krawalle seit Jahrzehnten gegeben hatte. Auch die Partie Toulouse gegen Olympique Lyon wurde bis auf Weiteres verschoben.