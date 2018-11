Jansrud gewann Weltcup-Super-G in Lake Louise vor Kriechmayr

Vincent Kriechmayr hat den Sieg im Weltcup-Super G von Lake Louise nur um 14/100 Sekunden verpasst. Den Erfolg verbuchte der Norweger Kjetil Jansrud für sich, der seinen 22. Karriere-Sieg feierte. In Lake Louise war es sein insgesamt vierter, der zweite en suite in dieser Disziplin. Im Super-G ist Norwegen in Kanada damit seit 2011 unbesiegt.