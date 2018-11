Ried siegt wieder - 1:0 bei Juniors OÖ

Die SV Ried hat am Sonntag zum Abschluss der Herbstsaison in der 2. Fußball-Liga einen 1:0-Auswärtssieg gegen die Juniors OÖ eingefahren. Dank des Treffers von Mario Kröpfl in der 70. Minute gelang den Innviertlern der erste Sieg nach drei erfolglosen Pflichtspielen, Interimscoach Miron Muslic durfte sich über ein gelungenes Intermezzo freuen. Im kommenden Jahr übernimmt Gerald Baumgartner.