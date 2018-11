Wieder Zwangsarbeitsvorwürfe im Zusammenhang mit Katar-WM

Der französische Baukonzern Vinci setzt sich gegen Vorwürfe zur Wehr, bei Projekten zur Fußball-WM 2022 in Katar auf Zwangsarbeit zurückzugreifen. Vinci wies die erneuten Anschuldigungen der Menschenrechtsorganisation Sherpa am Donnerstag zurück. Den Bauarbeitern seien nicht die Pässe abgenommen worden, sie hätten jederzeit Zugang zu den in Tresoren aufbewahrten Dokumenten.