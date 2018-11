3D-Laser-Technik wird bei Turn-WM 2019 eingesetzt

Die von einem japanischen Konzern entwickelte 3D-Laser-Technik zur Bewertung von Turn-Übungen wird bei der WM 2019 in Stuttgart (4.-13.10.) zum Einsatz kommen. Das teilte der Weltturnverband FIG am Dienstag mit. Das System soll in der am Wochenende beginnenden Weltcup-Serie nochmals getestet werden und später sowohl im Gerätturnen als auch in der Rhythmischen Sportgymnastik eingesetzt werden.