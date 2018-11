LA Rams triumphierten in NFL-Offensivspektakel

Die Los Angeles Rams haben sich am Montagabend im Spitzenspiel der National Football League (NFL) in einem historischen Offensivfeuerwerk gegen die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Der Liga-Spitzenreiter siegte zu Hause mit 54:51. Erstmals übertrafen zwei Teams in einem NFL-Spiel die 50-Punkte-Marke. Es war das Spiel mit den drittmeisten Gesamtpunkten der NFL-Geschichte.