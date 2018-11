Zverev komplettierte Halbfinale mit Sieg über Isner

Alexander Zverev hat am Freitag bei den ATP Finals in London das Halbfinale komplettiert und diese Phase auch erstmals beim Saison-Showdown erreicht. Der 21-jährige Deutsche besiegte in seinem letzten Gruppenspiel den US-Amerikaner John Isner mit 7:6(5),6:3. Dies reichte zum zweiten Platz hinter dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.