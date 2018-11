San Antonio verlor mit Pöltl bei Los Angeles Clippers

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) die zweite Niederlage binnen 24 Stunden und die insgesamt dritte en suite in der National Basketball Association (NBA) hinnehmen müssen. Die Texaner verloren mit Jakob Pöltl in der Rotation bei den Los Angeles Clippers 111:116. Der Center aus Wien nützte 9:58 Minuten Spielzeit zu sechs Punkten, vier Rebounds und einem blockierten Wurf.