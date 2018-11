Wieder Schach-WM-Remis zwischen Carlsen und Caruana

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat sich in der fünften WM-Partie von Herausforderer Fabiano Caruana nicht überraschen lassen und in einem spannenden Duell ein Remis erkämpft. Nach der Serie von fünf Unentschieden stand es am Donnerstagabend in London 2,5:2;5 zwischen dem 27-jährigen Champion aus Norwegen und dem ein Jahr jüngeren US-Amerikaner.