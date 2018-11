Alexander Zverev startete mit Sieg in ATP Finals

Der erste Sieger der Gruppe "Guga Kuerten" bei den ATP Finals in London heißt Alexander Zverev. Der als Nummer drei gesetzte Deutsche besiegte den Kroaten Marin Cilic am Montag nach 2:06 Stunden mit 7:6(5),7:6(1). Er trifft nun am Mittwoch auf den Sieger aus dem Abendmatch zwischen Topfavorit Novak Djokovic (SRB) und US-Aufschlag-Riese John Isner.