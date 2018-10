Europäische Ligen befürworten Einführung eines 3. Europacups

Die European Leagues unterstützen die Einführung eines dritten europäischen Fußball-Clubwettbewerbs. "Der Vorschlag der UEFA ist von einer großen Mehrheit befürwortet worden", sagte Claus Thomson, Vizepräsident der Vereinigung von 32 Ligen in 25 Ländern mit 900 Clubs und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, nach der Mitgliederversammlung am Freitag in Frankfurt.