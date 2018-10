Salzburg im CHL-Achtelfinale gegen Rouen

Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) auf den französischen Meister Rouen Dragons. Das ergab die Auslosung am Freitag in Helsinki. Spieltermine sind der 6. bzw. der 20./21. November. Die Salzburger waren als Vorrunden-Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen. Der Gegner aus der Normandie hatte hinter Kärpät Oulu Rang zwei belegt.

Im Viertelfinale würde der Sieger des Duells Kärpät Oulu (FIN) gegen die ZSC Lions aus Zürich warten. Die Schweizer waren in der Gruppe mit den ausgeschiedenen Vienna Capitals Zweiter geworden. EBEL-Meister Bozen bekommt es im Achtelfinale mit dem HC Pilsen aus Tschechien zu tun.

Salzburg-Kapitän Matthias Trattnig bezeichnete den 15-fachen französischen Meister Rouen als "spannendes Los". In den bisherigen beiden Duellen im IIHF-Continental-Cup setzten sich die Bullen 2006 und 2011 jeweils klar durch.

"Ich kann mich auch noch an die früheren Begegnungen erinnern, auch wenn das schon lange her ist. Jetzt ist die Situation aber neu, die Dragons haben in Rouen mittlerweile eine lange Tradition. Daher bin ich nicht überrascht - auch wenn man sieht, wie sich das französische Nationalteam schlägt -, dass sie es ins Achtelfinale geschafft haben", sagte Trattnig. Mit Mathieu Roy und Alex Aleardi trifft man bei den Franzosen zwei ehemalige Salzburg-Spieler wieder. Salzburg tritt zuerst auswärts an, das Rückspiel findet dann in der eigenen Eisarena statt.

Play-off-Auslosung Champions Hockey League (CHL) vom Freitag:

Achtelfinale (6. bzw. 20./21. November): Red Bull Salzburg - Rouen Dragons (FRA), EV Zug - Red Bull München, Tappara Tampere (FIN) - Kometa Brno (CZE), Malmö Redhawks (SWE/Komarek) - SC Bern, Frölunda Indians (SWE) - HC Lugano (Ulmer, Müller), Kärpät Oulu (FIN) - ZSC Lions Zürich, Skelleftea AIK (SWE) - Storhamar Hamar (NOR), HC Pilsen (CZE) - HCB Südtirol (ITA)

Viertelfinale (4./5. bzw. 11. Dezember): Salzburg/Rouen - Oulu/Zürich