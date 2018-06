Hamilton feierte in Le Castellet 65. Grand-Prix-Sieg

Qualifying-Sieger Lewis Hamilton ist beim Großen Preis von Frankreich auch am Renntag nicht zu biegen gewesen. Der britische Mercedes-Pilot feierte am Sonntag in Le Castellet seinen 65. Formel-1-Grand-Prix-Sieg, er gewann vor Max Verstappen im Red Bull und dem Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen. Damit eroberte Hamilton auch die WM-Führung von Sebastian Vettel zurück, der nur Fünfter wurde.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der 33-jährige Hamilton liegt in der Gesamtwertung nun 14 Punkte vor dem Deutschen Vettel in Führung, neuer Dritter ist Daniel Ricciardo. Der Australier überholte mit Platz vier Hamiltons finnischen Teamkollegen Bottas, der als Siebenter sechs Zähler sammelte. Das nächste Rennen findet schon in einer Woche auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.