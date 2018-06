England steht nach 6:1 gegen Panama im Achtelfinale

England hat am Samstag bei der Fußball-WM mit einem Kantersieg das Achtelfinal-Ticket gelöst. Die "Three Lions" schossen Panama mit 6:1 (5:0) aus dem Stadion in Nischni Nowgorod und halten damit in Gruppe G ebenso wie die ebenfalls aufgestiegenen Belgier bei sechs Punkten aus zwei Partien.