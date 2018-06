Kowaltschuk unterschrieb Dreijahresvertrag bei LA Kings

Ilja Kowaltschuk kehrt in die National Hockey League zurück. Der russische Eishockey-Star einigte sich am Samstag mit den Los Angeles Kings auf einen Dreijahresvertrag. Der 35-jährige Olympiasieger ist zuletzt fünf Jahre für SKA St. Petersburg gestürmt.

© APA (AFP)

Kowaltschuk hat bisher 848 NHL-Spiele für die Atlanta Thrashers und die New Jersey Devils bestritten und dabei 428 Tore erzielt. Im Juli 2013 ist er aus einem noch 15 Jahre laufenden 100-Millionen-Dollar-Vertrag bei den Devils ausgestiegen, bei dem noch 77 Mio. Dollar offen waren, und kehrte in seine Heimat zurück. Mit St. Petersburg gewann Kowaltschuk 2015 und 2017 den Gagarin-Cup für den Sieger der grenzüberschreitenden russischen KHL. In der vergangenen Saison war er mit 63 Punkten (31 Tore, 32 Assists) bester Scorer der Liga.

Mit 35 Jahren will es Kowaltschuk aber noch einmal in Amerika wissen. Laut Insider-Berichten soll er 6,25 Mio. Dollar pro Jahr verdienen.