Belgien nach 5:2 gegen Tunesien vor WM-Achtelfinaleinzug

Für Belgien steht die Tür zum Achtelfinale bei der Fußball-WM in Russland weit offen. Beim ungefährdeten 5:2-Erfolg gegen Tunesien feierten die als Geheimfavoriten gehandelten Belgier am Samstag den zweiten Erfolg. Die "Roten Teufel" könnten bei einem Punkteverlust von Panama gegen England am Sonntag (14.00 Uhr MESZ) bereits frühzeitig in die K.o.-Phase einziehen.