Messi muss liefern - Argentinien gegen Kroatien gefordert

Es ist alles andere als eine angenehme Situation. Argentinien steht bei der Fußball-WM in Russland bereits im zweiten Gruppenspiel unter gehörigem Erfolgsdruck. Die Augen sind am Donnerstagabend (20.00 Uhr MESZ) in Nischni Nowgorod einmal mehr auf Lionel Messi gerichtet. Für den Superstar des FC Barcelona steht nicht weniger als seine WM-Mission auf dem Spiel.