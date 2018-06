Steirer Mauerhofer brach sich bei RAAM-Unfall Halswirbel

Der steirische Rad-Extremsportler Thomas Mauerhofer ist beim Race Across America im US-Bundesstaat Illinois an dritter Stelle liegend an einer Kreuzung von einem Auto angefahren worden. Der 40-Jährige wurde laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" durch die Luft geschleudert und erlitt beim Aufprall einen Bruch des sechsten Halswirbels und eine Absplitterung.