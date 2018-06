Suarez will Jubiläum gegen Saudis mit Toren feiern

Im 100. Auftritt in Uruguays Teamtrikot ist für Luis Suarez alles bereitet. Mit Saudi-Arabien wartet auf die Südamerikaner am Mittwoch (17.00 Uhr MEZ) der Prügelknabe der ersten WM-Spiele. Mit einem Erfolg auch im zweiten Gruppenspiel in Rostow könnten die Uruguayer für das Achtelfinale bereits planen. Suarez ging im ersten Auftritt in Russland leer aus, umso größer ist nun sein Torhunger.