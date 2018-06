Australier Porte neuer Führender bei Tour de Suisse

Die erste Bergankunft der Tour de Suisse der Radprofis hat im Ziel der 5. Etappe den ersten Wechsel an der Spitze des Gesamtklassements gebracht. Neuer Träger des Gelben Trikots ist Richie Porte. Der Australier löste den Schweizer Stefan Küng ab, der seit dem Tour-Auftakt nach dem Teamzeitfahren in Führung gelegen war und am Mittwoch 3:23 Minuten verlor.