ÖHB-Team muss im WM-Play-off-Showdown "alles raushauen"

Im Heimspiel des Handball-WM-Play-offs gegen Weißrussland muss am Mittwoch (20.15 Uhr/live ORF Sport +) in der Erste Bank Arena in Wien-Kagran eine Topleistung der Österreicher her. "Wir werden nochmals alles raushauen und spielen voll auf Sieg", betonte Gerald Zeiner vor dem Showdown um das Ticket für die WM im Jänner 2019 in Deutschland/Dänemark. In Minsk erreichten die Österreicher ein 28:28.