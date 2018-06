DTM kündigte Untersuchungen von Unfällen in Budapest an

Die DTM will die Unfälle mit mehreren Verletzten beim Rennen in Budapest untersuchen. "Wichtig ist, dass die Vorkommnisse sachlich und von allen Seiten beleuchtet werden", sagte ein Sprecher der DTM-Dachorganisation ITR am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ereignisse müssten detailliert aufgearbeitet werden, "um für die Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen".