Restplatzbörse für Heim-WM - Russen motiviert nach Innsbruck

Für Russlands Fußball-Teamspieler bietet das Testspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) in Innsbruck gegen Österreich die letzte Gelegenheit, sich für die Heim-WM zu empfehlen. Bis 4. Juni muss Stanislaw Tschertschessow seinen endgültigen Kader beisammen haben. Ganz große Namen fehlen im 28-köpfigen Aufgebot, mit dem sich der frühere Tirol-Trainer derzeit in Neustift im Stubaital vorbereitet.