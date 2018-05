Inter holte letztes Champions-League-Ticket in Serie A

Inter Mailand hat sich in letzter Sekunde das vierte und letzte Champions-League-Ticket in der italienischen Fußball-Serie-A gesichert. Die Mailänder entschieden am Sonntag den Schlager der 38. Runde bei Lazio Rom mit 3:2 für sich und zogen damit noch an den Römern vorbei auf Rang vier. Den Ausschlag gab bei Punktegleichheit der direkte Vergleich, der nach einem 0:0 im ersten Duell an Inter ging.