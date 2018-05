Hypo NÖ fixierte 42. Handball-Titel in Folge

Hypo Niederösterreich hat die Vormachtstellung im österreichischen Frauen-Handball einmal mehr untermauert. Der von Martin Matuschkowitz gecoachte Serienmeister fixierte am Sonntag in der Südstadt den bereits 42. Titel in Folge. Nach dem 33:22-Erfolg bei UHC Stockerau war auch das Final-Rückspiel der WHA eine klare Angelegenheit für den Favoriten, der sich mit 31:24 (16:10) durchsetzte.