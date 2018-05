Cleveland verkürzte mit 116:86-Sieg gegen Boston auf 1:2

Die Cleveland Cavaliers haben am Samstagabend (Ortszeit) einen 116:86-(61:41)-Heimtriumph über die Boston Celtics gefeiert. Damit verkürzte das Team um Superstar LeBron James (27 Punkte/12 Assists) in der "best of seven"-Serie des Eastern-Conference-Finales der National Basketball Association (NBA) auf 1:2. Spiel vier steigt in der Nacht auf Dienstag (2.30 Uhr MESZ/live DAZN) erneut in Cleveland.