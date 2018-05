Simpson gewann Players Championship - Thomas neue Nummer 1

Golfprofi Webb Simpson hat erstmals die Players Championship gewonnen. Dem 32-jährigen US-Amerikaner reichte zum Abschluss am Sonntag in Ponte Vedra Beach eine 73er-Runde zu einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen, um beim hochkarätig besetzten PGA-Turnier in Florida seinen Vorsprung ins Ziel zu retten. Der US-Open-Sieger von 2012 kassierte für den Erfolg 1,98 Millionen US-Dollar.