Animationsserie in Welt von "Stranger Things" in Entwicklung

Netflix möchte "Stranger Things" zu einem weitreichenden Franchise ausbauen. Derzeit befindet sich eine Animationsserie in Entwicklung, die im Kosmos der Erfolgsserie spielt. Der Streamingdienst kündigte dies am Montag an, ohne Details zu verraten oder gar einen Ausstrahlungstermin anzukündigen.