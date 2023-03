Clemens J. Setz mit Preischancen auf der Leipziger Buchmesse

Der in Wien lebende Grazer Autor Clemens J. Setz ist mit seinem Roman "Monde vor der Landung" für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. In der Kategorien Belletristik tritt er gegen Angela Steidele ("Aufklärung. Ein Roman"), Dinçer Güçyeter ("Unser Deutschlandmärchen"), Joshua Groß ("Prana extrem") und Ulrike Draesner ("Die Verwandelten") an, wurde heute bekanntgegeben. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 27. April auf der Leipziger Buchmesse verliehen.