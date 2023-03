Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie für Volker Schlöndorff

Regisseur Volker Schlöndorff (83, "Die Blechtrommel") erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie. Der Oscar-Preisträger wird damit am 12. Mai bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin für seine herausragenden Verdienste um den deutschen Film gewürdigt, wie die Deutsche Filmakademie am Montag mitteilte.