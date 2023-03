Je 20 Bewerbungen für Albertina und Kunsthistorisches Museum

Es sei reiner Zufall, versichert man im Kunststaatssekretariat: Sowohl für die Albertina als auch für den KHM-Museumsverband sind je 20 Bewerbungen eingelangt, davon jeweils genau die Hälfte von Frauen und Männern. In beiden Häusern sind die Interessenten aus dem Ausland deutlich in der Überzahl: In der Albertina gibt es nur drei Bewerber und Bewerberinnen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, für das KHM sind es sechs.