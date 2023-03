Lynyrd-Skynyrd-Musiker Gary Rossington ist tot

Der US-amerikanische Gitarrist und Songwriter Gary Rossington ist am Sonntag gestorben. Das bestätigte die legendäre US-Rockband Lynyrd Skynyrd auf ihrer Facebook-Seite. Lieder wie "Sweet Home Alabama" (1974) und "What's Your Name" (1977) machten die Gruppe aus Jacksonville in Florida weltberühmt.