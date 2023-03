Steinstatue in Vulkankrater auf Osterinsel entdeckt

Wissenschafter haben im Krater des Vulkans Rano Raraku auf der Osterinsel im Pazifik eine Steinstatue entdeckt. Der so genannte Moai sei in dem trocken gefallenen See im Inneren des Kraters gefunden worden, berichtete die Zeitung "El Mercurio" am Mittwoch. "Das ist ein sehr außergewöhnlicher Fund, weil es sich um die erste Entdeckung eines Moai innerhalb der Lagune im Krater des Rano Raraku handelt. Das gab es noch nie", teilte die indigene Gemeinschaft Ma'u Henua mit.