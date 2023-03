Sie zeichnet gemeinsam mit Fabian Knierim für die Konzeption der Schau "Hermann Nitsch. Aktionsfotografie 1963-1984" verantwortlich. Zwar verstand der im Vorjahr verstorbene Nitsch die Fotografie nicht als integralen Bestandteil seines Orgien Mysterien Theaters, für die Rezeption war diese Art der Dokumentation aber unerlässlich. Gerade in den Anfangsjahren habe es Aktionen gegeben, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben und entsprechend nur anhand der entstandenen Relikte sowie der Fotoaufnahmen nachvollzogen werden können.

Dabei war Nitsch dem Kuratorenduo zufolge teils durchaus unzufrieden mit den Bildern, die von Fotografen wie Ludwig Hoffenreich, Franziska und Heinz Cibulka oder Stefan Moses geliefert wurden. Das habe aber in erster Linie mit dem Selbstverständnis seiner Kunst zu tun, ging es Nitsch doch um ein ganzheitliches und damit vor allem sinnliches Erfahren. Er selbst soll Moebus-Puck zufolge gesagt haben: "Ich will Fotografie ohne Mätzchen." Als solche könnte man etwa Franziska Cibulkas tableauartig Aufnahmen ihres damaligen Mannes Heinz bezeichnen, als dieser bei der 12. Aktion für Nitsch als Akteur fungierte, den Torso und bloßgelegten Schambereich durchaus nüchtern in Szene setzend.

Und dennoch: So schwierig die Übertragung von Nitschs Arbeiten in das Medium Fotografie wirken mag, so sehr geben die Bilder einen Ein- und Überblick seines Schaffens. Die Bearbeitung der Tierkadaver, das Wühlen in den Eingeweiden, die religiös anmutende Aufstellung von männlichen wie weiblichen Körpern und nicht zuletzt der Grenzen sprengende Ansatz, der schon den ersten Andeutungen des späteren 6-Tage-Spiels auf seinem Schloss in Prinzendorf innewohnte, wird in den vielfach großformatigen Bildern, die überwiegend aus der Sammlung von WestLicht-Gründer Peter Coeln stammen, eindrucksvoll deutlich.

"Es ging ihm nicht darum, die Malerei zu zerstören, sondern sie zu erweitern", sagte Moebus-Puck über Nitsch. "Es ist die Kraft der Fotografie, uns das im Detail zu zeigen." Über die gut 20 Jahre hinweg, die im WestLicht eingefangen werden, lasse sich die Entwicklung seines Werks aufschlüsseln, sowohl was die Formensprache betrifft, als auch welche Strukturen genutzt werden. Ergänzt werden die Bilder auch durch einen mehr als vierstündigen Videozusammenschnitt seiner Aktionen bis 2003. Zu sehen ist die Ausstellung bis 14. Mai.

(S E R V I C E - Ausstellung "Hermann Nitsch. Aktionsfotografie 1963-1984" von 2. März bis 14. Mai im Fotomuseum WestLicht, Westbahnstraße 40, 1070 Wien; Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 14-19 Uhr, Do 14-21 Uhr, Sa, So 11-19 Uhr; )