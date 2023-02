Akram Khans "Giselle" in St. Pölten begeisterte

Mit der Österreich-Premiere von Akram Khans 2016 in Manchester uraufgeführten Neuinterpretation des Ballett-Klassikers "Giselle" ist am Freitagabend im Festspielhaus St. Pölten eine spektakuläre Produktion über die Bühne gegangen. Das Gastspiel des English National Ballet erntete Standing Ovations. Auch der zweite Termin am Samstag ist bereits ausverkauft.