Ex-Beatles könnten mit den Stones rocken

Paul McCartney und Ringo Starr rocken auf neuen Songs mit Mick Jagger und Keith Richards - laut US-Branchenmagazin "Variety" könnte dieser Fantraum tatsächlich wahr werden. "Fast 60 Jahre nach dem ersten Treffen sieht es so aus, als könnten die Rolling Stones und die beiden überlebenden Beatles auf einem neuen Stones-Album zusammenkommen", hieß es in einem Bericht (online) am Mittwoch.