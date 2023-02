Reinhard Mey und die Dorfrocker legen Streit bei

Liedermacher Reinhard Mey und die Band Dorfrocker haben ihren juristischen Streit um eine Coverversion des Songs "Über den Wolken" beigelegt. Wie die Band und ein Anwalt des 80-Jährigen mitteilten, hätten sich beide Seiten einvernehmlich geeinigt. Entzündet hatte sich der Streit an einem Coversong mit dem Titel "Klimakleber über den Wolken", in dem die Dorfrocker Kritik an Festklebeaktionen von Klimaaktivisten übten. Dagegen wehrte sich Mey mit einer Unterlassungserklärung.