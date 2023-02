Im Vergleich zur vorpandemischen Ära hinkt das Kinogeschehen Europas allerdings weiterhin zurück. Nimmt man den Schnitt der covidfreien Jahre 2017 bis 2019 als Maßstab, dann betrug das Minus nach wie vor 34,9 Prozent oder 281,7 Millionen Eintrittskarten. Von alten Höhen ist man damit weit entfernt.

Der Trend 2022 zu 2021 aber zeigt wie erwähnt deutlich nach oben, wobei sich zwischen den einzelnen Ländern teils deutliche Unterschiede offenbarten. Einen wahren Boom verzeichneten etwa Lettland (plus 241 Prozent) oder Slowenien (plus 143 Prozent). Aber auch Österreich ist mit einem Plus von 92 Prozent und einem Anstieg von 5,2 Millionen Besuchern auf 10,1 Millionen ganz vorne mit dabei und erzielte den fünftbesten Wert der EU. Am anderen Ende der Skala fanden sich indes Spanien (plus 33 Prozent) und Kroatien (plus 32 Prozent).

Auch beim Blick auf die Erholung nach der Pandemie liegt Österreich über dem Schnitt. An der Spitze liegt hier Dänemark, wo man bei den Besucherzahlen im Vergleich zu 2017-2019 auf 82 Prozent kam. Österreich verzeichnete hier mit 73 Prozent denselben Wert wie Frankreich. Italien hingegen liegt nur bei 48,6 Prozent des Vorkrisenniveaus.